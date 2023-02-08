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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için 3 ek YHT seferi konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için Konya'ya 3 ek yüksek hızlı tren (YHT) seferi yapılacağı duyuruldu.

Cüneyt Kemal Özkök   | 08.02.2023
İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için 3 ek YHT seferi konuldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ek seferler Söğütlüçeşme'den yarın 01.00, 08.00 ve 14.00'te hareket edecek.

Gönüllüler seyahat sonunda Konya’da hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.

Depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor

Öte yandan İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle 1300'ü aşkın depremzede seyahat etti. Ayrıca Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı toplam 9 trenle 1510 depremzede Kırıkkale ve Ankara'ya taşındı. Bunun dışında Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı. Bu sayede ilk gün 4 bin 800, ikinci gün 5 bin 940 kişinin geceyi sıcak ve güvenli bir ortamda geçirebileceği kapasite sağlandı.

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