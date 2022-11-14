İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.
İstanbul
Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini tespit ettikleri saldırganı Küçükçekmece'de evde gözaltına aldı.
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelisinin yakalanmasına ilişkin görüntüler yayımlandı
- Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren kişi gözaltına alındı
Şüpheli Albashır'ın Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı https://t.co/37aPK7sSH6 pic.twitter.com/PvWnoBwMAz— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 14, 2022
Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.
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