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İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.

Ferhat Yasak   | 14.11.2022
İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi

İstanbul

Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini tespit ettikleri saldırganı Küçükçekmece'de evde gözaltına aldı.

Şüpheli Albashır'ın Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.

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