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İstanbul'daki gösterilerde suça karışan 172 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İstanbul'daki gösterilerde suça karışan 172 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etme ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 208 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan tüm şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, son dönemde düzenlenen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları belirlenen 172 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

35 şüpheli hakkında 6'sına "konutu terk etmeme" olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik 1 şüpheliyi de serbest bıraktı.

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