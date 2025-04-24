Dolar
38.32
Euro
43.72
Altın
3,326.85
ETH/USDT
1,757.80
BTC/USDT
92,194.00
BIST 100
9,360.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi.

Fırat Özdemir  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı

Izmir

Belge, AA muhabirine, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz." dedi.

Belge, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır. 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı. Misafirlerimiz 4 gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı
Türkiye ve dünya gündemi
Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
DMM, İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği iddiasını yalanladı

Benzer haberler

İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı

İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme

Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı:

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı:
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet