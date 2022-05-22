İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 2 günde 12 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında son 2 günde 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda 248 kilogram esrar, 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında. İstanbul Emniyeti'mize tebrikler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.