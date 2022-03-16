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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 adrese şafak operasyonu

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şükrü Gündüz   | 16.03.2022
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 adrese şafak operasyonu

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Başakşehir merkezli Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde, 30 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

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