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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, trafik iki şeritten sağlanıyor.

Abdülkerim Güzel  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden 59 AHK 717 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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