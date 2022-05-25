İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, ele geçirilen metamfetaminin tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek, operasyonda İran uyruklu R.K ve çetesinin çökertildiğini duyurdu.
Ankara
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadesini kullandı.
Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.
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Uyuşturucuda yine büyük operasyon:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 24, 2022
Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor;
1️⃣ 𝗧𝗢𝗡 1️⃣1️⃣7️⃣ kg 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗠𝗙𝗘𝗧𝗔𝗠𝗶𝗡
kristal ve sıvı ele geçirildi.
İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi.
Tebrikler Türk Polisi 👏👏
Tebrikler İstanbul Emniyeti 👏👏 pic.twitter.com/NLynvqevX0