Dolar
16.18
Euro
17.31
Altın
1,858.25
ETH/USDT
1,960.00
BTC/USDT
29,364.00
BIST 100
2,375.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, ele geçirilen metamfetaminin tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek, operasyonda İran uyruklu R.K ve çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 25.05.2022
İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

Ankara

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Benzer haberler

İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

İstanbul'da 29 adrese uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 zanlı tutuklandı

Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında "Rusya"ya tepki

Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında "Rusya"ya tepki
Bakan Soylu, Niğde'deki otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu, Niğde'deki otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 502 bin sığınmacı gönüllü olarak geri döndü

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 502 bin sığınmacı gönüllü olarak geri döndü