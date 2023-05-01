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İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti

Tanju Özkaya  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.

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