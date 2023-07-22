İstanbul'da taksicilere alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin denetim
İstanbul'da polis ekipleri, taksicilere yönelik alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin uygulama yaptı.
Istanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Denetimlerde şüpheli görülen taksi sürücülerine cihazla uyuşturucu testi yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan T.Y'nin evrakına el konuldu. Sürücü, kan testi için hastaneye sevk edilirken, aracı da bağlandı. Hastanede yapılacak testin sonucuna göre sürücüye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.