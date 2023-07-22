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İstanbul'da taksicilere alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin denetim

İstanbul'da polis ekipleri, taksicilere yönelik alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin uygulama yaptı.

Hikmet Faruk Başer  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
İstanbul'da taksicilere alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin denetim

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Denetimlerde şüpheli görülen taksi sürücülerine cihazla uyuşturucu testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan T.Y'nin evrakına el konuldu. Sürücü, kan testi için hastaneye sevk edilirken, aracı da bağlandı. Hastanede yapılacak testin sonucuna göre sürücüye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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