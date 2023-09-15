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İstanbul'da silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen İsveçli 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da bir kafede oturdukları sırada motosikletli 2 kişi ile silahlı çatışmaya girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
İstanbul'da silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen İsveçli 5 kişi tutuklandı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer Maslak Mahallesi'ndeki bir kafeye silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Plakası henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 zanlının iş yerine ateş açması sonucu kafedeki bir grubun da silahla karşılık verdiği belirlendi.

Kafedeki grubun da daha sonra bir minibüsle kaçtığını belirleyen ekipler Sarıyer ve Başakşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6'sı İsveç uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 169 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Zanlıların bindiği aracı kullanan Türk vatandaşı şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan İsveç uyruklu bir kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bu arada silahlı çatışma sırasında yaralanan ve kafe müşterisi Azerbaycan uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisi sürüyor.

Motosikletten ateş açan 2 zanlı aranıyor.

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