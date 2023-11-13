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İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

Maltepe'de görevi esnasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için tören düzenlendi.

Ferhat Yasak  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin eşi Ayşegül Baykar ve aile üyelerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, buradaki konuşmasında, 20 Ekim'de Sancaktepe'de jandarma bölgesinde bir olaya karışarak kaçan şüphelinin kullandığı hafriyat kamyonunun, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan kapama noktasında "dur" ihtarına uymayarak 4'ü kapamada görevli personel ve 3 sivil vatandaş olmak üzere toplam 7 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu anlattı.

Yapılan takip neticesinde söz konusu aracın tekerleğine ateş edilerek durdurulduğunu belirten Aktaş, yakalanan şüphelinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığını aktardı.

Aktaş, olayda yaralanan 3 çarşı ve mahalle bekçisi ile 3 vatandaşın hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olduğunu ancak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkez Amirliği'nde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak dün şehit olduğunu söyledi.

Milletin ve devletin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden şehitlerin aziz vatanın teminatı olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek, sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz. Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Polis memuru kardeşimiz Lütfü Baykar başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine yüce Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Adlicevaz ilçesine götürüldü.

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