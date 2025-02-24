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İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu

İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyi denizanasıyla kaplandı.

Koray Taşdemir, Mustafa Mert Karaca  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Boğaz'ın Sarıyer ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen Nasuh Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 aydır aynı bölgeye balık tutmak için geldiğini, suda kirlilik, müsilaj ve denizanaları gördüğünü anlattı.

Balık tutmakta zorlandıklarını belirten Çalışkan, "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu

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