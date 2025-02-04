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İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen sahte kimlik ve pasaport operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ülkede kaçak olup yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan veya çeşitli ülkelerde firari konumda bulunan kişiler için Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ait kimlik kartları basıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 bin 759 kimlik kartı ve sürücü belgesi, 2 bin 340 vize etiketi, 70 pasaport, 13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 5 bin 500 boş pasaport sayfası ile sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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