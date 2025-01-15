Dolar
35.49
Euro
36.57
Altın
2,685.34
ETH/USDT
3,214.60
BTC/USDT
97,083.00
BIST 100
9,692.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

İrem Demir, Hikmet Faruk Başer  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde kış yardımlarımız martın sonuna kadar devam edecek
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İHH, Suriye'ye geçen yıl 1194 tır yardım malzemesi gönderdi
Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı

Benzer haberler

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Mekanik tasarımcısı ve kick boks antrenörü mühendis sporla gençlerin hayatına dokunuyor

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü

İstanbul merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 41 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 41 zanlı yakalandı
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet