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İstanbul'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada

Avcılar'da başıboş pitbull cinsi köpeğin, sahipli fino cinsi köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci, Fatih Çağlar Demirbaş  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İstanbul'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada

İstanbul

Avcılar'da başıboş gezen pitbull cinsi köpek, kafeteryada sahibinin yanındaki Tobi isimli fino cinsi köpeğe saldırdı.

Tobi'yi sahibi Sudenaz Kürkçü kurtarmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu.

Tobi'nin yaralı halde kaçmayı başardığı saldırıda, Kürkçü de elinden yaralandı.

Köpeğini bulamayan Kürkçü, polise başvurdu.

Saldırı anı ise kafeteryanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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