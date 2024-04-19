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İstanbul'da pazar günü koşu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 21 Nisan Pazar günkü BtcTurk Boğa Koşusu kapsamında saat 07.00 ile 12.00 arasında Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İstanbul'da pazar günü koşu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu koşu kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahil Yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu noktalara çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.

Buna alternatif olarak, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi kullanılabilecek.

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