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İstanbul'da park halindeki araca çarparak zincirleme kazaya neden olan sürücü kaçtı

Avcılar'da park halindeki araca çarpıp 8 aracın hasar gördüğü zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İbrahim Halil Aktürk  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İstanbul'da park halindeki araca çarparak zincirleme kazaya neden olan sürücü kaçtı

İstanbul

Denizköşkler Mahallesi Bülbül Sokak'ta 13 Nisan'da gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, park halindeki araca çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın geriye doğru kayarak arkadaki arabaya vurmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Park halindeki toplam 8 aracın hasar gördüğü kazaya neden olan sürücü ise durmayarak yoluna devam etti.

Sabah durumu fark eden araç sahipleri polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı, sokakta bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki araca ve diğer araçların da birbirine çarpması yer alıyor.

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İstanbul'da park halindeki araca çarparak zincirleme kazaya neden olan sürücü kaçtı

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