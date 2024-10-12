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İstanbul'da motosikletli ve atlı kadın zabıtalar görev başında

İstanbul'da görev yapan motosikletli kadın zabıta ekipleri seyyar satıcı ve dilencilere müdahale ederken, atlı kadın zabıtalar ise turistik alanlarda devriye görevi yapıyor.

İrem Demir  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İstanbul'da motosikletli ve atlı kadın zabıtalar görev başında

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığında, kent trafiğinde problemlere hızlı ulaşabilmek için kurulan motosikletli ekipler içinde kadınlar da yer alıyor.

Avrupa ve Anadolu yakasında iki ayrı ekip olarak görev alan motosikletli kadın zabıtalar, yolda kalanlara yardım ederken, afet, sel gibi hızlı gidilmesi gereken yerlerde görev yapıyor. Motosikletli kadın zabıtalar ayrıca seyyar satıcı ve dilencilik yapanlara da anında müdahale ediyor.

Görevlerine 2 aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından başlayan motosikletli kadın zabıtalar, İstanbulluların takdir ve beğenisiyle görevlerini sürdürüyor.

Halihazırda 5 ekiple görev alan motosikletli kadın zabıta sayısının artırılması amaçlanıyor.

İBB'de 2020 yılında kurulan Atlı Zabıta Birimi ise başta Adalar olmak üzere İstanbul'un turistik mekanlarında devriye görevi yapıyor.

Atlı zabıta ekipleri, 2021 yılında kadın binicilerin de katılmasıyla, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Turistlere danışmanlık hizmeti de veren atlı kadın zabıtaları kentin farklı noktalarında görebilmek mümkün.


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