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İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular durakta yoğunluk oluşturdu

İlyas Kaçar  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
İstanbul'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular durakta yoğunluk oluşturdu

İstanbul

İstanbul'da metro hattındaki teknik arıza nedeniyle yolcular durakta yoğunluk oluşturdu.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılması dolayısıyla Kağıthane Nurtepe istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Mahmutbey ile Yıldız-Mecidiyeköy yönlerinden gelen yolcular, Nurtepe durağında inerek karşı yöne geçerken, durakta yolcu yoğunluğu oluştu.

Duraktaki güvenlik görevlileriyle tartışan bazı yolcular, "Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz. 'Biz yapamıyoruz bu işi.' deyin." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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