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İstanbul'da maça giden taraftarlar farklı metro durağında indirilmelerine tepki gösterdi

NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçına gitmek için Yenikapı-Seyrantepe Metro Hattı'nı kullanan yolcular, İTÜ Ayazağa durağında indirilince duruma tepki gösterdi.

Mücahit Türetken  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
İstanbul'da maça giden taraftarlar farklı metro durağında indirilmelerine tepki gösterdi

İstanbul

Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler yaklaşık 4 saat aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yola çıkan sarı kırmızılı taraftarlar da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe yerine İTÜ Ayazağa durağında indirildi.

Yolcuların indirilmesi dolayısıyla istasyonda yoğunluk yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği bazı taraftarların ıslıklarla durumu protesto ettiği ve zaman zaman metroya vurdukları görüldü.

Aksama sebebiyle Haliç ve Taksim istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.

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