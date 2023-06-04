İstanbul'da maça giden taraftarlar farklı metro durağında indirilmelerine tepki gösterdi
NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçına gitmek için Yenikapı-Seyrantepe Metro Hattı'nı kullanan yolcular, İTÜ Ayazağa durağında indirilince duruma tepki gösterdi.
İstanbul
Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler yaklaşık 4 saat aktarmalı ve gecikmeli olarak yapıldı.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama yaşandı https://t.co/9lFqx3OF9y pic.twitter.com/2kQAnAoKr7— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 4, 2023
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yola çıkan sarı kırmızılı taraftarlar da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe yerine İTÜ Ayazağa durağında indirildi.
Yolcuların indirilmesi dolayısıyla istasyonda yoğunluk yaşandı.
Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği bazı taraftarların ıslıklarla durumu protesto ettiği ve zaman zaman metroya vurdukları görüldü.
Aksama sebebiyle Haliç ve Taksim istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.