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İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

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