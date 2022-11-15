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İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü

Muhammed Gencebay Gür   | 15.11.2022
İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü

İstanbul

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renklerde aydınlatıldı.

İstanbul'un sembol noktalarından olan her üç köprü, KKTC bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza büründü.

Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.


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