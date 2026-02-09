Dolar
Gündem

İstanbul'da "Keşif Rotası ile Yeteneğin Farkındayız" Projesi başladı

Halis Akyıldız  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İstanbul'da "Keşif Rotası ile Yeteneğin Farkındayız" Projesi başladı

İstanbul

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası sponsorluğunda hayata geçirilen "Keşif Rotası ile Yeteneğin Farkındayız" Projesi, Özel Yetenekliler Öğretmen Eğitimi Programı ile başladı.

TÜZDEV'den yapılan açıklamada, Türkiye'de üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin, güçlü alan bilgisi, saha deneyimi, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yürütülen zenginleştirilmiş öğrenme süreçleriyle önemli birikime sahip olduğu belirtildi.

Keşif Rotasının da bu mevcut birikimi esas alarak öğretmenlerin yeterliliklerini güncel yaklaşımlar, uygulama örnekleri ve zenginleştirme çalışmalarıyla desteklemeyi amaçlayan tamamlayıcı mesleki gelişim çerçevesi sunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, her bireyin kendine özgü özellik ve yeteneklerle dünyaya geldiğini belirterek, eğitimde temel sorumluluğun bu farklılıkları gözetmek ve her çocuğu potansiyeline uygun biçimde yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Alkan, özel yetenekli öğrencilerin vasıflarına uygun tanılanmasının ve geliştirici eğitim süreçleriyle desteklenmesinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise özel yetenekli çocukların eğitimine yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekerek, bu öğrencilerin erken dönemde fark edilmesinin ve nitelikli biçimde desteklenmesinin, Türkiye'nin geleceği açısından stratejik değer taşıdığını kaydetti.

"BİLSEM öğretmenleriyle bu eğitimi daha da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz"

TÜZDEV Başkanı Kemal Tekden de her toplumun eşit sayıda üstün vasıflı insanlara sahip olduğunu dile getirerek, "Onları çocuk ve gençlikte fark edip hakkıyla yetiştiren toplumlar kalkınmış olur. Bu durum üst seviye bir eğitimi, çocukları iyi tanımayı, onlara bilinçli ve doğru yaklaşımı gerektirir. Bu yüzden TÜZDEV olarak bu altyapıya sahip BİLSEM öğretmenleriyle bu eğitimi daha da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel ise topluma değer katan her çalışmayı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, şunları paylaştı:

"Keşif Rotası ile Yeteneğin Farkındayız Projesi, üstün yetenekli çocuklarımızın potansiyellerini doğru şekilde ortaya çıkarabilmeleri için en kritik rolü üstlenen öğretmenlerimizi güçlendirmeyi hedefleyen çok kıymetli adım. Bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim alanında yapılan her nitelikli katkının, ülkemizin insan kaynağına uzun vadeli bir değer oluşturacağına inanıyoruz."

Öncelikle BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenler arasından seçilecek mentorların "öğretmen eğitimi" almasıyla başlayan projede, eğitim sonrasında mentor öğretmenlerin, kendi kurumlarında ve çevre okullarda öğretmen ve velilere yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek, bilgiyi yaygınlaştırması ve sahada sürdürülebilir bir etki oluşturması hedefleniyor.

Beş gün süren yoğunlaştırılmış öğretmen eğitimi süreci olan program, öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini altı temel alanda zenginleştirmeyi amaçlıyor.

