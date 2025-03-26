Dolar
38.01
Euro
40.96
Altın
3,022.76
ETH/USDT
2,055.00
BTC/USDT
87,686.00
BIST 100
9,615.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılarak polise mukavemet gösteren 106 şüpheli yakalandı

İBB yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılarak polise mukavemet gösteren 106 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak
THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,7 oldu
Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ile adliye personeli tutuklandı

Benzer haberler

İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi

İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi

Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılarak polise mukavemet gösteren 106 şüpheli yakalandı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı
42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti

42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti
İstanbul'un dönüşen toplumsal yapısı ve sosyoekonomik ayrışma

İstanbul'un dönüşen toplumsal yapısı ve sosyoekonomik ayrışma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet