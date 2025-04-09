İstanbul'da huzurevinde çıkan yangında 27 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangında 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Istanbul
Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan Maltepe Huzurevi'nde meydana gelen yangına ilişkin ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan, konusunda uzman bilirkişi ekibiyle yangının çıkış nedenine yönelik araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir. " ifadesine yer verildi.
İstanbul Valisi Gül: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı"na katılmak için geldiği Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde, Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Yangının 05.09'da meydana geldiğini, ilk andan itibaren vali yardımcısı, kaymakam ve ilgili kurum müdürleriyle kriz merkezinde süreci takip ettiklerini aktaran Gül, ekiplerin çok hızlı organize olduğunu, 05.15'te hem itfaiye hem de sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini söyledi.
Gül, huzurevi sakinlerinin kaldığı bir odada çıkan yangının fark edilmesi üzerine tahliye süreçlerinin başladığını belirtti.
Huzurevinin 2 bloktan oluştuğunu kaydeden Gül, şunları söyledi:
"Bir blokta 155 kişi yaşıyor, yangının olduğu blokta da daha bakıma muhtaç olan sakinlerimiz var. Orda da 79 kişi yaşıyor. 79 kişiden 1 kişi izinliymiş. 15 kişi hastanelere kaldırıldı. Bu hastaneye kaldırılan 15 kişiden 4'ünün biraz daha ağır tedaviye ihtiyaçları var. Diğerleri dumandan etkilenmiş. Aynı zamanda 6 kurum personeli, 3 mahalle ve çarşı bekçimiz, 3 polis memurumuz olmak üzere 12 kişi de bu şekilde yangından etkilenmiş. Hastanede ziyaret ettik, tedavileri devam ediyor. Muhtemelen önemli bir kısmının tedavileri bugün neticelenecek ve taburcu olacaklar. Yangın olan yerde kalan sakinlerimiz sosyal hizmetlerin başka bir kurumuna nakledilecekler. Dolayısıyla da onlara orada hizmet vermeye devam edeceğiz."
Vali Gül, dumandan zehirlenenlere göre yangında yaralananların durumunun daha ağır olduğunu ancak şu an yaralılarda hayati tehlike görülmediğini aktardı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Gül, "Süreci takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Rabbim görünür, görünmez kaza belalardan milletimizi, devletimizi korusun." dedi.
Gül, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Neyden çıktığını bilmiyoruz, itfaiyenin, bilirkişinin raporuna göre belli olacak. Elektrikten mi sigaradan mı başka bir sebepten mi çıktı bunu itfaiye tespit edecek." şeklinde konuştu.
Bakan Göktaş: 7 kişi taburcu oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Maltepe Huzurevi'ndeki yangından etkilenenlerden bazılarının tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan bilgi aldı.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Göktaş, huzurevinin bir odasında çıkan yangına ivedi şekilde müdahale edildiğini ve huzurevi sakinlerinin hızlıca tahliye edildiğini aktardı.
Yangından etkilenen 15 huzurevi sakini, 6 huzurevi personeli ile 3 bekçi ve 3 polisin çevre hastanelere sevk edildiğini kaydeden Göktaş, "Şu ana kadar 7 kişi taburcu oldu. Bu akşama kadar da çeşitli hastanelerden 10 kişinin daha taburcu olması bekleniyor. Bu hastanemizde de 4 kişi yoğun bakımda. Toplamda 6 kişi bir müddet daha gözetim altında tutulmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.
Maltepe Huzurevi'nin 2009 yılında yapıldığını ve 2 bloktan oluştuğunu anımsatan Göktaş, yangından etkilenmeyen diğer huzurevi sakinlerine ilişkin, "Tahliye ettiğimiz bütün yaşlılarımıza psikososyal destek ekiplerimiz müdahale etti. Şu anda farklı huzurevlerimize yerleşmeleri gerçekleşti. Biz ilk andan itibaren müfettişlerimizi görevlendirdik. Hem adli hem idari soruşturma başlattık." diye konuştu.
Durumu yakından takip ettiklerini belirten Göktaş, yaralılara şifa diledi.
Bakan Göktaş'a hastane ziyareti sırasında İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı eşlik etti.
Maltepe Huzurevi'nde incelemelerde bulundu
Buradaki ziyaretinden sonra huzurevindeki yangından etkilenen bazı hastaların getirildiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası'na geçti. Burada tedavisi süren hastaları da ziyaret eden Göktaş, ardından Maltepe Huzurevi'ne geçti.
Huzurevinde yangının çıktığı binada incelemelerde bulunan Göktaş'a İstanbul Valisi Gül ile huzurevi müdürü Asuman Çebi eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.