Dolar
27.20
Euro
28.98
Altın
1,924.56
ETH/USDT
1,579.60
BTC/USDT
26,155.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın ilk gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken Esenyurt Saadetdere mevkisi ile Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs yollarında yaptığı çalışma nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Mücahit Türetken, İbrahim Halil Aktürk, Metin Tokgöz, Alptekin Soykan, Şükrü Gündüz  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Sabah saatlerinde megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Haramidere Kavşağı'ndan Küçükçekmece Menekşe'ye kadar olan bölümde başlayan ve Cennet Mahallesi'nde yoğunlaşan trafik akışı Okmeydanı kavşağına kadar güçlükle sağlanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda Çobançeşme Kavşağı-TEM Otoyolu arası her iki yönde, Mahmutbey Kavşağı-Topkapı arasında O-2 Yolunda Vatan Caddesi'ne kadarki bölümde, Sahil Yolu'nda ise Yeşilköy-Ataköy arasında Ankara istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Esenyurt'ta, D-100 kara yolu Saadetdere mevkisi ile Haliç Köprüsü'nde İBB tarafından metrobüs yollarında yapılan çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yolun Edirne istikametinde süren çalışmalar dolayısıyla araçlar güçlükle ilerliyor.

Çalışmalar sırasında metrobüslerin D-100 kara yoluna yönlenmesi nedeniyle birer şeridin dubalarla araç geçişlerine kapatılmasına bazı sürücüler tepki gösterdi ve İBB yetkililerinden çalışmaların gece yapılmasını istedi.

Haliç Köprüsü girişlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde, TEM Hasdal Kavşağı'nda ve Beşiktaş'ta köprüye çıkan bağlantı yollarında da araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kartal, Ataşehir, Kozyatağı, Kadıköy ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu meydana geldi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 68'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, saat 09.05 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 25 gözaltı kararı
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

Başakşehir'de geri kayarak devrilen İETT otobüsünde yaşananlar araç içi kamerasında

İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü MLKP operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet