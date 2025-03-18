İstanbul'da "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Fatih'te "Gazze'ye destek" konvoyu düzenledi.
İstanbul
Teravih namazının ardından vakfın üyeleri, sivil ve afet destek araçlarıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda toplandı.
Araçlarına Filistin ve Türk bayrakları asan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Bulvardan 21.30'da harekete geçen konvoy, İsrail ve ABD konsolosluklarının önünden geçerek, korna çaldı.
"Bayrama Filistinli kardeşlerimizle özgürce gireceğiz "
Aracıyla konvoya katılan Dilek Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak Filistin için el ele olduklarını söyledi.
Ağırbaş, tüm dünyanın ve dualarının Filistin'le olduğunu, özgürlüğün çok yakında geleceğini belirtti.
Konvoya engelli oğluyla katılan Hasan Çiçekçi ise zulme karşı olduklarını ifade ederek, "Yaşım 68, engelli oğlumla beraber buraya geldik. Evde şu an televizyon izleyebilirdim. Müslüman olduğum için rahatsız oldum. Müslümanların bu hali beni ızdıraba soktu. Bayrama inşallah Filistinli kardeşlerimizle özgürce gireceğiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.