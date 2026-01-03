İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle birçok ilçede devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu.
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle kentte birçok noktada ağaçlar devrildi.
Şişli Esentepe Mahallesi Harman-1 Sokağı'nda park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Bakırköy'de, Zuhuratbaba Mahallesi'nde de bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 3, 2026
Şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu https://t.co/Ag5AdUgpat pic.twitter.com/bnXYEJDLvp
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ağaç, belediye ekiplerince yolun kenarına alınırken araçta hasar meydana geldi.
Yeşilköy'de, bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Belediye ekiplerince yola düşen ağaç buradan kaldırıldı.
Güngören'de, Köyiçi Mahallesi'nde ağacın 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.
Şehir Hatları, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
Fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalar Sarıyer'de kıyıda park eden tekneleri savurdu. Bazı teknelerde hasar oluştu.
İstanbul Valiliğinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
İstanbul Valiliğinin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesine geçildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, saatte ortalama 80 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle köprüde 2. alarm seviyesine geçildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama saatte 80 kilometre üzeri ve zaman zaman anlık saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığıyla hızlarını saatte 60 kilometreye düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Köprüyü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz."
Şişli'de aşırı rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, araçlarda hasara neden oldu
Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde İSKİ binasının bahçesinde bulunan ağaç aşırı rüzgar nedeniyle bir aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yolda bulunan bazı araçlar da hafif hasar aldı.
Şişli Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak'ta bir binanın çatısından kopan parçalar etrafa savruldu. Çimen Sokak'ta ise bir inşaattan uçan demir parçanın üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.
Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle yerinden çıkan klima ünitesi bina boşluğuna düştü. Çanakkale Şehitleri Caddesi'ndeki binanın çatısından kopan parça, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.
Cebeci Mahallesi'nde inşaatın çevresine yerleştirilen sac bariyerler devrilerek yola savruldu. Zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, bazı mahalle ve sokaklarda da binalardan tuğla parçaları koparak sokağa döküldü.
Avcılar Denizköşkler açıklarında şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen bir geminin kıyıya 30 metre kala manevra yaparak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.
İBB'den kentte etkili olan şiddetli lodos fırtınasına ilişkin açıklama
İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'un son hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere, yurdun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte, 0 derece civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların, güneyli yönlerden lodos şeklinde esmesi beklenen fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-85 km/s) ile birlikte hızlı şekilde artarak 15 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Sabah saatlerinde batıdaki ilçelerde etkili olmaya başlayan fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini artırarak il genelinde etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, Sarıyer Rumeli Feneri mevkisinde rüzgarın en yüksek hızının 80 kilometre/saat ölçüldüğü bildirildi.
Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB ekiplerinin 2 bin 140 personel ve 928 araçla sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şuana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildiği belirtilen açıklamada, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğü, ancak can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.
Açıklamada, meydana gelen olayların "39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça, 15 tabela, reklam panosu." şeklinde olduğu belirtildi.
"Korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı"
Açıklamada, bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla koruların tedbiren, geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı bildirildi.
Ziyaretçi girişine kapatılan alanlar, şu şekilde sıralandı:
"Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu, Beykoz Korusu."
Saat 11.20 itibarıyla teleferik seferleri (Maçka, Eyüpsultan) işletmeye kapatıldığı kaydedilen açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.