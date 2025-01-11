İstanbul'da etkili olan sağanak gece saatlerine kadar sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde etkili olan sağanak gece saatlerine dek devam edecek.
İstanbul
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre İstanbul genelinde sabah başlayan sağanak geçişlerinin gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Yarın sabahtan itibaren poyrazın kuvvetlenmesiyle hafta boyunca sıcaklıkların da 3-10 derece birden düşeceğinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, fırtına ve yağış dolayısıyla yaşanabilecek olumsuz durumlarda ALO 153 ile iletişime geçilmesi istendi.
Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
Avrupa Yakası genelinde yağış yer yer şiddetini artırırken, Haliç Köprüsü, Bakırköy ve E-5 Karayolu'nda yağmurdan kaynaklı trafik yoğunluğu oluştu.
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA
Taksim, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer'de de yağış aralıklarla devam ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda da akşam saatlerinde etkili olamaya başlayan yağışla birlikte D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda yer yer trafik yoğunluğu gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.