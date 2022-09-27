Dolar
18.44
Euro
17.69
Altın
1,629.23
ETH/USDT
1,321.70
BTC/USDT
19,014.00
BIST 100
3,265.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahraman Polis Memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği, çatışma anı…Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda polis memuru Şehit Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasında
logo
Gündem

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişinin yakalandığını bildirdi.

İrem Demir   | 27.09.2022
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, 32 ilçede eş zamanlı olarak saat 06.00'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak" suretiyle gençleri zehirleyen, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince planlandığı aktarılan açıklamada, operasyona bin 50 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 Narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA'nın katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 379 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 367 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 214 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı
Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü
Yusufeli'nin taşınma süreci planlandığı gibi devam ediyor

Benzer haberler

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 61. yılında anıldı

İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet