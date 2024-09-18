Dolar
34.10
Euro
37.93
Altın
2,570.47
ETH/USDT
2,298.30
BTC/USDT
59,601.00
BIST 100
9,762.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 26 bin 104 lira ceza kesildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 3 sürücüye 26 bin 104 lira para cezası verildi.

İlyas Kaçar  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 26 bin 104 lira ceza kesildi

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Millet Bahçesi mevkisiinde, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları görüntüleri sosyal medya paylaşılan sürücülerle ilgili inceleme başlattı.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler E.D, A.B. ve S.K. polis ekiplerince gözatına alındı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "kol ve grup halinde gitmek", "saygısızca araç kullanmak", "tescil plakasını okunmayacak şekilde kapatmak" maddelerinden 26 bin 104 lira para cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen sürücüler hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç: "Elimizdeki deliller Ayşenur'un planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiği yönünde"
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bakan Bolat: Firmalarımızın çalışmaları, birçok yönden ülkemizin ilişkilerine olumlu yansıyor
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

Benzer haberler

İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 26 bin 104 lira ceza kesildi

İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 26 bin 104 lira ceza kesildi

Çin, Evergrande'nin hesap denetimlerindeki hatalar nedeniyle PwC'ye rekor ceza verdi

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon lira ceza uyguladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet