İstanbul'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 26 bin 104 lira ceza kesildi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 3 sürücüye 26 bin 104 lira para cezası verildi.
İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Millet Bahçesi mevkisiinde, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları görüntüleri sosyal medya paylaşılan sürücülerle ilgili inceleme başlattı.
Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler E.D, A.B. ve S.K. polis ekiplerince gözatına alındı.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "kol ve grup halinde gitmek", "saygısızca araç kullanmak", "tescil plakasını okunmayacak şekilde kapatmak" maddelerinden 26 bin 104 lira para cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen sürücüler hakkında adli işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.