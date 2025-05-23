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İstanbul'da "change" araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp satan 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "change" araç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların eksperde kusursuz olduklarına dair rapor aldıkları araçların satışını noterden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Mustafa Mert Karaca  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
İstanbul'da "change" araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp satan 9 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yurt içinden ve dışından temin edilen bazı araçlara kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işleminin yapıldığını belirledi.

Ekipler, bu araçların daha sonra kamu kurum ve kuruluşları aracı kılınarak üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Şüphelilerin 36 aracın motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirdiğini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından 21 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yediemin otoparkı havadan görüntülendi

Operasyonda ele geçirilen araçlar, Avcılar'daki yediemin otoparkında dron ile görüntülendi.

Mağdurlardan Volkan Abazalı, AA muhabirine, 22 Ekim 2024'te araç alım-satım ilanı üzerine şüphelilerle internet üzerinden irtibata geçtiğini, ertesi gün aracı incelemek üzere görüştüğünü söyledi.

Abazalı, kendisine "change" aracın satıldığı süreci şöyle anlattı:

"Eksperde arabaya bakıldı, satıcının söylediğinin haricinde herhangi bir şey çıkmadı. Fiyatta tekrar pazarlığımızı yaptık, anlaştık, noter satışına geçtik. Noter satışında da herhangi bir kusur olmadı, satışın gerçekleşebileceği bana söylendi. Ben de ücretini banka üzerinden kendilerine gönderdim ve satışı aldım. 20 Ocak'ta Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinin otoparkına giriş yaparken polis ekipleri geldi, arabanın yakalanma kararının olduğunu ve yediemine çekileceğini, benim de çalıntı araç şüphesiyle Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne gidip ifade vermem gerektiğini söylediler. Emniyete gittim, ifademi verdim. Olayı aynı şekilde anlattım. Arabanın Şubat 2024'te Bulgaristan'dan giriş yapan başka bir arabayla şasi numaralarının değiştirildiğini, 'change' olduğunu ve el konulacağını söylediler."

Mağdur edildiğinin anlaşılması üzerine şüphelilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Abazalı, "Bugün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden arandım. Şüphelilerin yakalandığını bana ilettiler. Şu anda hukuki sürece onlar tarafından da başlandığı bana iletildi." dedi.

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