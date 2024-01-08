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İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Zeynep Rakipoğlu  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Eyüp, Üsküdar-Eyüp, Büyükada-Sedef Adası, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Adalar-Beşiktaş hatlarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, seferlerin Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı kaydedildi.


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İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

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