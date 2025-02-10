İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'un Beykoz ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.
İstanbul
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı yollar beyaza bürünürken, park halindeki araçlar ile yeşil alanların üzeri karla kaplandı.
Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
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