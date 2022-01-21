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İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü

Metrobüsün Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalanması sonucu yolcular, durağa yürüyerek ulaştı.

Taha Erham Keleş   | 21.01.2022
İstanbul'da arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan metrobüs, Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalandı.


Metrobüsün Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalanması sonucu yolcular, durağa yürüyerek ulaştı.

Arıza nedeniyle metrobüsten indirilen yolcular, Cennet Mahallesi durağına yürüdü.

Arızalanan metrobüsten inen yolcuların durağa yürüme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


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