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İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı.

Muhammed Gencebay Gür   | 17.03.2022
İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

İstanbul

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.


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