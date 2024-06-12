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İstanbul'da aracının ön camına yılan düşen sürücünün şaşkınlığı kamerada

İstanbul'da ormanlık alanda seyir halinde olan aracın ön camına yılan düştü.

Erol Değirmenci  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İstanbul'da aracının ön camına yılan düşen sürücünün şaşkınlığı kamerada

İstanbul

Ormanlık bölgede geçen hafta perşembe günü aracıyla ilerlerken ön cama aniden bir yılanın düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, aracın sileceklerini çalıştırmasına rağmen yılandan kurtulamadı.

Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün, "Arabamın camına yılan düştü. Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bağıracağım, imdat" dediği anlar görüntülerde yer aldı.

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