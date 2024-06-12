İstanbul'da aracının ön camına yılan düşen sürücünün şaşkınlığı kamerada
İstanbul'da ormanlık alanda seyir halinde olan aracın ön camına yılan düştü.
İstanbul
Ormanlık bölgede geçen hafta perşembe günü aracıyla ilerlerken ön cama aniden bir yılanın düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, aracın sileceklerini çalıştırmasına rağmen yılandan kurtulamadı.
Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün, "Arabamın camına yılan düştü. Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bağıracağım, imdat" dediği anlar görüntülerde yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.