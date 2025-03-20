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İstanbul'da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada

Başakşehir'de, otomobilin sürücüsünün makas atması sonucu meydana gelen trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İstanbul'da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada

İstanbul

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 FFT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir araca çarpıp takla attı.

Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra aynı şeritte durabildi. Sürücüyle yolcular araçtan çıkartıldı.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hiç kimsenin yaralanmadığı trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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İstanbul'da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada

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