İstanbul'da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada
Başakşehir'de, otomobilin sürücüsünün makas atması sonucu meydana gelen trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 FFT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir araca çarpıp takla attı.
Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra aynı şeritte durabildi. Sürücüyle yolcular araçtan çıkartıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir sürücünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kameraya yansıdı https://t.co/pRdelTqBzO pic.twitter.com/vG5ZANGkhN— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 20, 2025
Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Hiç kimsenin yaralanmadığı trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.