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İstanbul'da 74 bin 11 kişi depremin ardından okullarda barındı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtığını, 74 bin 11 kişiye barınma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Mücahit Türetken  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
İstanbul'da 74 bin 11 kişi depremin ardından okullarda barındı

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullardan görsellere de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir."

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