İstanbul'da 74 bin 11 kişi depremin ardından okullarda barındı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtığını, 74 bin 11 kişiye barınma imkanı sunulduğunu bildirdi.
İstanbul
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullardan görsellere de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir."
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı