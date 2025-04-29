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İstanbul'da 1 Mayıs'ı provoke etmek isteyen terör örgütlerine yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke ederek örgütsel propaganda amacında oldukları belirlenen sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen, İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
İstanbul'da 1 Mayıs'ı provoke etmek isteyen terör örgütlerine yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.

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Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakaladı.

Şahıslara yönelik yapılan aramalarda da dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu bazılarının da cezaevinde bulunduğu anlaşılırken, polis ekiplerinin firari şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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