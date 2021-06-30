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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme dönemindeki mesai saatlerine ilişkin hatırlatma

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 30.06.2021
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme dönemindeki mesai saatlerine ilişkin hatırlatma

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

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