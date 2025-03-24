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İstanbul Valisi Gül'den izinsiz gösterilere ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Muhammed Gencebay Gür  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İstanbul Valisi Gül'den izinsiz gösterilere ilişkin açıklama

İstanbul

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

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