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İstanbul Valisi Gül'den Fatih'te öldürülen kızların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te vahşice öldürülen kızların görüntülerini sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Ümit Türk  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
İstanbul Valisi Gül'den Fatih'te öldürülen kızların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler." ifadesini kullandı.

Acılarıyla mücadele eden ailelerin durumunun göz önünde bulundurulmasının altını çizen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."

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