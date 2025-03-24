Dolar
37.98
Euro
41.17
Altın
3,026.01
ETH/USDT
2,086.00
BTC/USDT
87,437.00
BIST 100
8,939.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Valisi Gül, izinsiz gösterilerde zarar gören camide incelemede bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

Kaan Bozdoğan, Erol Değirmenci, Mustafa Mert Karaca  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İstanbul Valisi Gül, izinsiz gösterilerde zarar gören camide incelemede bulundu

İstanbul

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezen Gül, oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız inceleme yaptı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da izinsiz gösterilerin yapıldığı Fatih'teki Saraçhane Parkı'na geldi. Burada görevli il emniyet müdür yardımcılarından bilgi alan Yıldız, parkın çevresini gezdi.

Daha sonra izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi'ne geçen Yıldız, haziredeki kabirlerde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.

Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda tarihi pasajda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım
Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilgili eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı
Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Benzer haberler

İstanbul Valisi Gül, izinsiz gösterilerde zarar gören camide incelemede bulundu

İstanbul Valisi Gül, izinsiz gösterilerde zarar gören camide incelemede bulundu

İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet