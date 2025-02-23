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İstanbul Valiliğinden "kuvvetli buzlanma ve don" uyarısı

Valilik, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini duyurarak, kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Uğur İslamoğlu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
İstanbul Valiliğinden "kuvvetli buzlanma ve don" uyarısı

İstanbul

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Yarın okullarda eğitim-öğretim devam edecek

İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatiline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."

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