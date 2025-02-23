İstanbul Valiliğinden "kuvvetli buzlanma ve don" uyarısı
Valilik, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini duyurarak, kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İstanbul
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.
Yarın havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 23, 2025
Bugün (#Pazar), #İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, #Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir.
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Yarın okullarda eğitim-öğretim devam edecek
İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatiline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.