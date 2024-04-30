İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması
İstanbul Valiliği, belirledikleri 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmadığını bildirdi.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
1 Mayıs Tedbirleri Hakkındaki Basın Açıklamamız:— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 30, 2024
🔍https://t.co/CUxtRaYfeo pic.twitter.com/XbHfppoODO