İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 santimetre, yükseklerinde 15 santimetre) kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.