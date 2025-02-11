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İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 santimetre, yükseklerinde 15 santimetre) kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
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