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Gündem

İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

Başak Akbulut Yazar, Berk Özkan   | 24.07.2022
İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul

İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.

İstanbul semalarında saat 22.05 sıralarında gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.

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