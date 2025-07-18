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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 51 zanlı adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 51 zanlı adliyede Fotoğraf:Fotoğraf: Ahmet Cemil Yeşilmen / AA/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları, örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenmişti.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı anlaşılmıştı.

FETÖ'yle bağlantıları olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı. 5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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